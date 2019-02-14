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حبس سائق قتل حارس فيلا فى المقطم لخلافات سابقة بينهما

الخميس، 14 فبراير 2019 12:49 م
حبس سائق قتل حارس فيلا فى المقطم لخلافات سابقة بينهما محكمة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل حارس فيلا بدائرة قسم شرطة المقطم، كما صرحت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى.
 
وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه، حيث كان المتهم يعمل سائقا لدى صاحب الفيلا، وترك العمل منذ فترة قصيرة، وعاد بعدها ليقتل حارس العقار بسبب خلافات بينهما.
 
وبدأت القضية بتلقى قسم شرطة المقطم، إخطارا من المستشفى باستقبال حارس فيلا جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ "س.ز"، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة سائق سابق عند صاحب الفيلا يدعى "ا.ع".
 
وبتقنين الإجراءات الأمنية ألقت قوة القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق،وأصدرت قرارها السابق.
 
 
 

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