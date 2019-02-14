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جامعة القاهرة تنظم ندوة لتوعية طالبات المدن الجامعية بحملة "100 مليون صحة"

الخميس، 14 فبراير 2019 01:08 م
جامعة القاهرة تنظم ندوة لتوعية طالبات المدن الجامعية بحملة "100 مليون صحة" جانب من ندوة التوعية لطالبات المدن الجامعية
كتب وائل ربيعى
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عقدت جامعة القاهرة ندوة بمدينة الطالبات بالجامعة حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وتفعيلاً لاستراتيجية الجامعة للاهتمام بالأنشطه الطلابية فى المدن الجامعية، ورفع الوعى لدى الطلبة والطالبات بالمبادرات الوطنية.

وحاضرت فى الندوة الدكتورة أمانى أحمد، رئيس قسم الثقافة الصحية، بوزارة الصحة، بحضور جميع مسؤلى الأنشطة بمدن جامعة القاهرة، والطالبات، وعدد من الموظفين والعاملين والدكتورة مى حامد، المشرف على الأنشطة بالمدن الجامعية. وشملت الندوة، شرحاً تفصيلياً لمجموعة حملات الكشف المبكرعن الأمراض مثل، فيروس سي والكشف عن السمنة والتقزم التي تدعمها وزارة الصحة، وذلك قبل أن تتواجد الحملة فعلياً في المدن الجامعية في شهر مارس المقبل للتحليل بالمجان لجميع الطلبه والعاملين بالجامعة.

وتم خلال المحاضرة، التعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها باتباع الطرق الصحية، وغسل الأيدي وأهمية عدم إستخدام الأدوات الشخصية داخل الأسرة الواحدة. ولقي موضوع الندوة ترحيباً من الحضور الذين بادروا بتوجيه بعض الأسئلة المرتبطة بالثقافة الصحية.

وكان رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، قد وجه بضرورة توسيع خريطة الأنشطة الطلابية داخل المدن الجامعية، وبخاصة الطالبات، حتى يصبح النشاط مكونًا أساسيًا من شخصية الطلاب بالمدن الجامعية، مؤكداً علي ضرورة دمج الطلاب بالمبادرات القومية، ومن بينها حملة " 100 مليون صحة "، مضيفاً ان الجامعة تتيح الكشف عن " فيروس سي "  لجميع الطلاب الجدد بالمجان قبل بداية الدراسة، وتم الإتفاق علي أن تتواجد  حملة " 100 مليون صحة " بالجامعة خلال مارس المقبل لإتاحتها للطلاب والعاملين.

 
 
 
 

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جامعة القاهرة

حملة مليون صحة

طالبات المدن الجامعية




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