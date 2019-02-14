جامعة أسيوط توفر الرعاية الطبية للطفلة ضحية انفجار أسلاك الضغط العالى

أسيوط ـ محمود عجمى

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة توجيه كافة سبل الدعم والرعاية الطبية اللازمة للطفلة "نوران" والمحجوزة للعلاج بوحدة الحروق بمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي، اثر إصابتها بحروق نتيجة انفجار أسلاك الضغط العالى.

وأشار رئيس الجامعة،إالى انه أصدر توجيهاته لإدارة المستشفى بمتابعة حالة الطفلة، وإعداد تقاير دورية للاطمئنان على حالتها، وترتيب ما يلزم لها من عمليات علاجية وتجميلية، وذلك تحت إشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الرئيسى، وذلك بما يضمن الوصول إلى أعلى معدلات الشفاء، مشيداً بما يضمه قسم التجميل بجامعة أسيوط من كوادر متميزة على أعلى مستوى من المهارة والتدريب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور يوسف صالح أستاذ ورئيس قسم التجميل بجامعة أسيوط، أن المستشفى استقبلت الطفلة "نوران" والبالغة من العمر 8 سنوات مصابة بنسبة 15% حرق كهربى عميق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة بالوجه والكفين، وتم على الفور إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها، والخطوات العلاجية المناسبة لتلك الحالة، وتم حجزها بالعناية المركزة لحين أن تسمح حالتها بإجراء عملية علاجية لها خلال الأسبوع القادم، والتى من المقرر أن تعتمد على إجراء ترقيع جلدى لتغطية الجروح العميقة.

جدير بالذكر، أن وحدة الحروق بمستشفى أسيوط الجامعى هى الوحيدة من من نوعها فى صعيد مصر، والتى تستقبل أشد الحالات خطورة وتعقيداً، وجارى تطوير العمل بها لتوافق أحدث النظم الطبية.