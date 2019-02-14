"تعليم" سوهاج تبدأ توزيع 20 ألف تابلت على طلاب الثانوية العامة.. اليوم

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم بحضور الدكتور احمد الانصارى محافظ الأقليم والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم توزيع التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوى العام وذلك ضمن منظومة تطوير التعليم الثانوى حيث تم إختيار مدرسة الثانوية بنات بأخميم لتكون نقطة الإنطلاق لتوزيع التابلت.

هذا وقد تسلمت مديرية التربية والتعليم بداية هذا الأسبوع ما يقرب من 20 الف جهاز تابلت بواقع 18 ألف تابلت للطلاب و2000 تابلت للمعلمين والموجهين المشرفين على المناهج وعملية التدريس بكافة الإدارات التعليمة والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية من طما شمال وحتى البلينا جنوبا ودار السلام جنوب شرقى سوهاج.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن إدارة التطوير بالمديرية قامت خلال الأربع الأيام الماضية بعمل تنشيط لجهاز التابلت قبل تسليمه للطلاب بالمدارس والتأكد من سلامته واليوم سوف تتم عملية التسليم بحضور الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج.

وأنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية وخدمات الإنترنت بالمدارس المشاركة فى المنظومة الإلكترونية الجديدة وتم الانتهاء من تنظيم دورات تدريبية لكافة المسئولين عن تطبيق المنظومة الجديدة بمدارس المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن السبت الماضى أيضا بدأت المديرية فى أعمال تلقى الطلبات الخاصة بتعاقد المعلمين بشكل مؤقت لسد العجز فى بعض التخصصات التعليمية وأن عملية اختيار المعلمين الجدد تخضع لمعايير وشروط واضحة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.