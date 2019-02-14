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الخميس، 14 فبراير 2019 03:29 م
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ترشيح 7 أسماء من أمهات بنى سويف للمشاركة فى مسابقة الأم المثالية

الخميس، 14 فبراير 2019 03:17 م
ترشيح 7 أسماء من أمهات بنى سويف للمشاركة فى مسابقة الأم المثالية محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى
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استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتائج اجتماع اللجنة المحلية التي تم تشكيلها لاختيار الأمهات المثاليات  على مستوى المحافظة، واللائي سوف يشاركن  في المسابقة الرسمية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيدالأسرة 2019.

حيث عقدت اللجنة اجتماعا الأسبوع الماضي "برئاسة السكرتير العام اللواء عصام العلقامي، وبحضور أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، ونارمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومحمد سعد مدير مركز الإعلام، وريهام مدير المكتب الفني بمديرية التضامن، وممثل عن مديرية الثقافة، ورؤساء ومديري أقسام وإدارات الأسرة والطفولة والأسر البديلة بمديرية التضامن، ورؤساء جمعيات الدعوة الإسلامية وأصدقاء وصديقات الكتاب المقدس

وأسفر الاجتماع عن اختيار وتصعيد 5 أمهات على مستوى المحافظة بالإضافة إلى ترشيح أم بديلة وأم لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من إجمالي 21 أم  مثالية تقدمن للمسابقة، حيث تم إرسال أسماء الأمهات  إلى وزارة التضامن  لترشيح واختيار الفائزات منهن للمشاركة في المسابقة الرسمية التي سوف تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية  ويتم الإعلان عن نتائجها بمعرفة الوزارة لاحقا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف قد اعتمد تشكيل اللجنة المحلية  المختصة باختيار الأمهات المثاليات وتنظيم الاحتفال بعيد الأسرة على مستوى المحافظة والمقرر له في مارس المقبل بمناسبة عيد الأسرة 2019.

 


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