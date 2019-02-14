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ترامب يلقى كلمة بشأن فنزويلا الإثنين المقبل

الخميس، 14 فبراير 2019 08:37 ص
ترامب يلقى كلمة بشأن فنزويلا الإثنين المقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيلقى كلمة بشأن فنزويلا فى ميامى الإثنين وسيعبر عن دعمه لزعيم المعارضة خوان جوايدو الذى تعتبره الولايات المتحدة الرئيس الشرعى للبلد الواقع فى أمريكا الجنوبية.

وقال المسؤول إن ترامب، الذى يعتزم قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى منتجعه فى بالم بيتش فى فلوريدا، سيدلى بتصريحات بشأن فنزويلا "ومخاطر الاشتراكية" فى جامعة فلوريدا الدولية فى ميامي.

ويحاول ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين الضغط على الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو للتنحى وتسليم السلطة لجوايدو رئيس الجمعية الوطنية.

واعترفت معظم البلدان الغربية بجوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا لكن حكومة مادورو الاشتراكية ما زالت تحتفظ بدعم روسيا والصين كما تسيطر أيضا على مؤسسات الدولة بما فى ذلك الجيش.

وأرسلت الحكومة الأمريكية إمدادات غذائية وطبية إلى حدود كولومبيا مع فنزويلا وقال ترامب "يلقى الشعب معاملة سيئة للغاية ومن المؤسف أن نشهد ذلك لا سيما أننا قريبون جدا".


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