تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 10 قطاعات

كتب- هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% خاسرا عدد 26.250 نقطة ليصل إلى مستوى 5206.45 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% خاسرا عدد 30.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5437.79 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.36% خاسرا عدد 17.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4787.33 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 78 مليون سهم بقيمة 20.1 مليون دينار كويتى عبر 2679 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.10%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%.

وجاء سهم يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.61%، تليه أسمنت بنسبة 6.71%، ثم مينا بنسبة 3.96%، فيما تصدر سهم "تمدين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم وربة بنسبة 7.69%، ثم ايفا بنسبة 5.74%.