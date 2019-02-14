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تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية

الخميس، 14 فبراير 2019 02:56 م
تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 827.599 مليار جنيه.
      
وبلغ حجم التداول على الأسهم 215 مليون ورقة مالية بقيمة 910 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 17.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.09%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه، 936 ألف جنيه، 8.8 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% عند مستوى 18834 نقطة.
 
وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند 712 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1798 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.
 

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