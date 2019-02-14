بالتزامن مع مؤتمر وارسو.. معارضين لإيران يدشنون هاشتاج "لا للملالى" على تويتر

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

دشن معارضون إيرانيون هاشتاج "وارسو قولى لا للملالي" warsawsaynotomullahs# على موقع "تويتر"، بالتزامن مع المؤتمر الدولى لدعم الأمن والسلام فى الشرق الأوسط الذى بدأ أعماله فى العاصمة البولندية، الخميس.

وانتشر الهاشتاج على صفحات آلاف الإيرانيين، الذين دعوا إلى زيادة الضغط من أجل إسقاط نظام الملالى الذى يحكم البلاد منذ 40 عاما.

ومعلقا على صورة لسيدة إيرانية تدفع عربة قمامة، كتب برفيز خازاي مغردا: "بينما يهدر النظام الإيرانى المليارات على الصواريخ الباليستية وفى سوريا والعراق اليمن ولبنان، ملايين من السيدات الشابات يعشن على القمامة مثل تلك السيدة".

وعبرت سيدة إيرانية فى حساب باسم mfreeiran عن تضامنها مع ضحايا النظام الإيرانى، ومع أبناء جيلها الذين يتوقون إلى الحرية.

ودعا حساب باسم "صدا" المجتمعين فى المؤتمر إلى اتخاذ "إجراء جاد"، قائلا: "إذا أردتم السلام والأمن فى المنطقة، فعليكم مساعدة الشعب الإيرانى وإطاحة هذا النظام القمعى".

وبالأمس احتشد المئات من أنصار المعارضة الإيرانية بجوار الملعب الوطنى فى وارسو، الذى يحتضن المؤتمر الدولى، رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام الإيرانى.