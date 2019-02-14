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انقطاع مياه الشرب عن 8 مناطق بمدينة أسوان لمدة ساعتين من 10 مساء غد الجمعة

الخميس، 14 فبراير 2019 03:56 م
انقطاع مياه الشرب عن 8 مناطق بمدينة أسوان لمدة ساعتين من 10 مساء غد الجمعة انقطاع المياه - ارشيفية
أسوان ندى سليم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن انقطاع المياه عن 8 مناطق بمدينة أسوان، وهى كل من "طريق السادات – الشلال - الصداقة القديمة – المحمودية – عمارات كيما – عزب كيما – الصداقة الجديدة – السيل"، نظرا للقيام بأعمال صيانة لمحابس طرد الطلمبات لمحطة جبل شيشة. 
 
ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن انقطاع المياه بالمناطق سالفة الذكر الأمر، إعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد يوم الجمعة الموافق 15/2/2019، وحتى الساعة الثانية عشر من مساء نفس اليوم، حيث نوهت على المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة ، والإتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان . 
 
 

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