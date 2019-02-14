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الولايات المتحدة تهنئ مصر برئاسة الاتحاد الإفريقى وتتطلع للعمل معها

الخميس، 14 فبراير 2019 10:45 ص
الولايات المتحدة تهنئ مصر برئاسة الاتحاد الإفريقى وتتطلع للعمل معها قمة الاتحاد الإفريقى
كتبت: إنجى مجدى
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هنأت الولايات المتحدة مصر لرئاستها الاتحاد الإفريقى، معربة عن تطلعها للعمل معها من أجل استقرار وازدهار القارة الإفريقية.

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان، الخميس، إن الولايات المتحدة تهنأ مصر فى بداية رئاستها للاتحاد الإفريقى وتتطلع إلى العمل معها من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل فى إقامة قارة إفريقية مستقرة ومزدهرة.

وأضافت إننا نتوقع، خلال رئاسة مصر، مواصلة عملنا مع الاتحاد الإفريقى حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل توسيع الفرص الاقتصادية وتعزيز الأمن وتوطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان فى إفريقيا."

ونوه البيان بإعلان الاتحاد الإفريقى عام 2019 باعتباره عام اللاجئين والعائدين والمهجرين داخليا، و"نتطلع إلى العمل مع الاتحاد الإفريقى من أجل دفع الأهداف المشتركة فى هذا المجال."


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