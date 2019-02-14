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الهند تتهم جماعة متشددة فى باكستان باستهداف دورية الشرطة بكشمير

الخميس، 14 فبراير 2019 10:26 م
الهند تتهم جماعة متشددة فى باكستان باستهداف دورية الشرطة بكشمير الشرطة الهندية
أ ش أ
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اتهمت وزارة الخارجية الهندية اليوم منظمة (جيش محمد)، التى تتخذ من باكستان مقرا لها، بالمسئولية عن الهجوم الذى استهدف دورية للشرطة الهندية فى كشمير، وأسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الخارجية الهندية طالبت - فى بيان - باكستان بضرورة الكف عن دعم الإرهابيين والجماعات الإرهابية التى تعمل انطلاقا من أراضيها"، على حد قولها.
وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت - فى وقت سابق اليوم - أثناء مرور دورية للشرطة الهندية فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان؛ ما أسفر عن مصرع 44 شخصا 


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