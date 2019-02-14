القبض على 19 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 19 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 23 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 2 كيلو جرام استروكس، 800 جرام فودو، و1.5 كيلو جرام من الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.