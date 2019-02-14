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خالد صلاح
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الصين تؤكد أهمية التسوية السياسية للقضية العراقية

الخميس، 14 فبراير 2019 09:45 ص
الصين تؤكد أهمية التسوية السياسية للقضية العراقية مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوى" أهمية التسوية السياسية للقضية العراقية، مشددا على أن تحقيق المصالحة الشاملة والتعايش المتناغم بين الأطراف العراقية يتماشى مع المصالح الأساسية والاحتياجات التنموية للشعب العراقى.

وقال شيوى- فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول الوضع فى العراق نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، أن العراق يمر "بمرحلة حاسمة" فى تعزيز السلام والاستقرار وإعادة الإعمار، داعيا المجتمع الدولى إلى احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم المساعى الحميدة للأمم المتحدة، وتقديم المساعدة البناءة للتسوية السياسية الشاملة.

وأضاف شيوى "يجب علينا مواصلة دعم العراق فى حربه ضد الإرهاب، لاسيما وأن التهديدات التى تمثلها الفلول الإرهابية لا تزال قائمة".

وتابع "يتعين على الأطراف المعنية كافة دعم التعاون فى مكافحة الإرهاب، وتوحيد المعايير والقضاء على سائر المنظمات الإرهابية المصنفة لدى مجلس الأمن، وتعزيز إنجازات جهود مكافحة الإرهاب، والتحلى بالعزم فى منع عودة القوى والأنشطة الإرهابية وانتشارها".

وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولى دعم العراق فى تقديم الإرهابيين للعدالة بما يتفق مع القوانين المحلية ذات الصلة.. مؤكدا ترحيب بلاده بالتقدم الذى تحقق على صعيد تشكيل الحكومة فى العراق، وبالجهود التى يبذلها قادة العراق فى حل الخلافات عبر التشاور والحوار، ومواصلة دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للشعب وتسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.

ونوه إلى أن الصين تدعم أى جهود من شأنها أن تساعد فى عملية التسوية السياسية فى العراق ومحاربة الإرهاب، كما تعتزم المشاركة فى عملية إعادة إعمار العراق وبناء اقتصاده، ومواصلة توفير المساعدات بقدر المستطاع.

 


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