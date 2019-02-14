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السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

الخميس، 14 فبراير 2019 11:42 م
السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدى ميونخ للأمن.

 

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مجموعة "أجورا" الاستراتيجية، تضم فى عضوياتها عدداً من كبرى الشركات العالمية، وتهدف إلى تقديم الاستشارات للمؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق بصياغة استراتيجيات عملهم وأهدافهم، فضلاً عن تقييم المخاطر الجيوسياسية، وتعتمد على شبكة واسعة من العلاقات مع صانعى القرار والخبراء على مستوى العالم.

 


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