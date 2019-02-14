السيسى يستهل نشاطه في ميونيخ بلقاء رئيس شركة "رودا أند شوارتز"

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء اليوم ، بمقر إقامته، فى مستهل نشاطه خلال زيارة ميونيخ، بيتر ريدل رئيس شركة رودا أند شوارتز.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه خلال اللقاء مع رئيس الشركة، والتى تعد من أبرز وأهم الشركات الألمانية والعالمية في مجال الأمن الإلكتروني وتأمين المنشآت ، أعرب الرئيس ، عن الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة فى مجالات تخصصها فى ظل ما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرات عريقة وما هو مشهود لمنتجاتها من كفاءة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن "بيتر ريدل" ، أكد حرص الشركة علي التعاون مع مصر، في مجال تأمين المنشآت والماسحات الإلكترونية الحديثة.