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السجن 3 سنوات لمهندس حاسب آلى متهم بالاتجار فى الهيروين بالبدرشين

الخميس، 14 فبراير 2019 02:34 م
السجن 3 سنوات لمهندس حاسب آلى متهم بالاتجار فى الهيروين بالبدرشين هيروين - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام محمد جابر، بالسجن 3 سنوات لـ "محمد.ع"، 25 سنة مهندس حاسب آلى، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالبدرشين.
 
 
وصدر الحكم بعضوية المستشارين أمجد إمام على، ووائل مصطفى كامل، وسكرتارية عصام حسين.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم أثناء بيعه المواد المخدرة (هيروين)، لأحد عملائه بمنطقة البدرشين، حيث عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 3 لفافات سوليفان بداخل كل منها كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره 22 ألف و60 جنيه.
 
 
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة، للاتجار فيها، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى احالته للمحكمة.

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