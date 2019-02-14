السجن المؤبد لموظف بريد اختلس 3 ملايين جنيه فى باب الخلق

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد علي، بمعاقبة معاون خدمات مالية بمكتب بريد باب الخلق، بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة ورد مبلغ 3 ملايين جنيه، و 640 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مساوٍ لقيمة الرد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، لنيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 297 لسنة 2018 جنايات الدرب الأحمر، قيام المتهم محمد عبد السلام، معاون خدمات مالية بمكتب بريد باب الخلق لمنطقة بريد جنوب القاهرة، بصفته موظفا عاما، باختلاس مبالغ مالية قدرها 3 ملايين، و640 ألف جنيه، والمسلمة إليه والمملوكة لجهة عمله "الهيئة القومية للبريد"، والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته، بأن قام بسحب هذه المبالغ من أرصدت العملاء المبين أسماؤهم بالتحقيقات، وإثبات استلامهم لتلك المبالغ علي خلاف الحقيقة.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بارتكاب جريمتي تزوير في محررات رسمية "ايصالات سحب أرصدت عملاء "، واستعمالها بالتزوير في تلك الإيصالات وتزيلها بتوقيعات منسوبة لبعض العملاء على خلاف الحقيقة، بما يفيد قيامهم بسحب المبالغ المالية من أرصدتهم، قاصدا من ذلك اختلاس تلك المبالغ لنفسه وحرمان جهة عمله منها .