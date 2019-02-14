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"الزراعة": رفع كفاءة مجازر اللحوم الألية والوحدات البيطرية بالقاهرة

الخميس، 14 فبراير 2019 06:00 ص
"الزراعة": رفع كفاءة مجازر اللحوم الألية والوحدات البيطرية بالقاهرة مجزر - أرشيفية
كتب عز النوبى
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بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تطوير عدد من مجاز للحوم بمحافظة القاهرة لرفع كفاءتها  بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، ووصول منتج صحي وآمن على صحة وسلامة المواطنين وفقا للخطة الموضوعة خلال العام الجارى.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه جارى الانتهاء من الأعمال النهائية لمجزر15 مايو النصف الآلى تمهيدا لافتتاحه، بالاضافة الى رفع كفاءة مجازر اللحوم بالمحافظة من كافة النواحي الفنية والصحية للوصول لمنتج صحي وآمن على صحة وسلامة المواطنين خلال العام الجارى، تطوير المبنى الإداري الخاص بالمجزر الآلي بالبساتين و حجرات الأطباء والمعمل.

 وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أنه جارى تطوير عدد من الوحدات بالإدارات البيطرية بالأحياء المختلفة، إنشاء قاعة إجتماعات بمبنى المديرية بالبساتين، والتنسيق لعمل ندوات وورش عمل ومؤتمرات لتوعية المواطنين والمربين وتثقيفهم للوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة ، بالإضافة الى عمل  التحصينات الدورية لحيواناتهم وطيورهم في جميع مناطق المحافظة ، التعاون مع مختلف الجهات الفنية لتدريب الأطباء وتطوير الأداء في مختلف التخصصات ، يتم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها في أسرع وقت والرد علي الشكاوي واستفسارات المواطنين إلكترونياً.

وأضاف  تقرير  الهيئة، أن الخدمات البيطرية  لاتدخر وسعا في سبيل تحقيق الاهداف التى تعمل لاجلها فى حماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية والمعدية ورعاية وعلاج الحيوانات ومراقبة صلاحية الاغذية المنتجة من اصل حيواني والمحافظة على الصحة العامة وحل مشاكل تدنى الخصوبة وعلاج الامراض التناسلية وذلك من خلال الادارات العامة والمركزية بالهيئة التى تتولى متابعة العمل فى  المديريات لتحقيق هذه الاهداف كلا فى مجال تخصصه.


 

 


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