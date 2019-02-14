الرئيس الإيرانى يتهم أمريكا وإسرائيل بالمسئولية عن هجوم استهدف الحرس الثورى

دبى(رويترز)

اتهم الرئيس الإيرانى حسن روحانى الولايات المتحدة وحلفاءها فى المنطقة اليوم الخميس، بالمسؤولية عن تفجير انتحارى فى جنوب شرق البلاد أسفر عن مقتل 27 من أفراد الحرس الثورى.

وأعلن الحرس الثورى أمس الأربعاء، أن سيارة ملغومة يقودها انتحارى استهدفت حافلة تقل أفرادا من الحرس فى إقليم سستان وبلوخستان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جماعة جيش العدل المسلحة، التى تقول إنها تطالب بحقوق أكبر وتحسين ظروف معيشة أقلية البلوخ، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال روحانى "هذه الجريمة ستظل وصمة فى السجل الأسود للداعمين الرئيسيين للإرهاب فى البيت الأبيض وتل أبيب وعملائهم فى المنطقة".

ولم يذكر روحانى اسم أى دولة فى المنطقة بخلاف إسرائيل.

وكرر روحانى تحذيرات كبار قادة الحرس الثورى وقال إن طهران عازمة على معاقبة المسؤولين عن أحد أسوأ الهجمات التى تستهدف الحرس الثورى خلال أعوام.

وقع الهجوم، الذى أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 13، فى إقليم سستان وبلوخستان الذى يقطنه عدد كبير من أقلية البلوخ العرقية، أغلبهم من السنة، ويقع على الحدود مع باكستان.