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الداخلية الفرنسية: اعتقال 8400 شخص منذ بدء احتجاجات السترات الصفراء

الخميس، 14 فبراير 2019 01:30 م
الداخلية الفرنسية: اعتقال 8400 شخص منذ بدء احتجاجات السترات الصفراء احتجاجات السترات الصفراء فى فرنسا
باريس (أ ش أ)
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أعلن وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير اعتقال نحو 8400 شخص منذ بداية احتجاجات "السترات الصفراء" فى نوفمبر الماضى، وسجن 7500.

وقال كاستانير- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، أن نحو 1300 ضابط من الشرطة وقوات حفظ النظام ورجال الإطفاء أصيبوا منذ بداية حركة الاحتجاجات فى 17 نوفمبر عام 2018.

وجاءت هذه التصريحات خلال تسليم جائزة أطلقها رينو موسيلير رئيس منطقة "ألب كوت دازور"، الواقعة جنوب شرق فرنسا، لصالح رجال الشرطة الذين أصيبوا خلال المظاهرات.

 


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