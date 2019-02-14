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الحريرى: لبنان غير تابع لأى محور وليس ساحة لسباق التسلح فى المنطقة

الخميس، 14 فبراير 2019 06:23 م
الحريرى: لبنان غير تابع لأى محور وليس ساحة لسباق التسلح فى المنطقة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن بلاده ليست دولة تابعة لأى محور فى الشرق الأوسط، وليست ساحة لسباق التسلح فى المنطقة، مشددا على أن لبنان دولة عربية مستقلة لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية دولية، وتؤكد على التزام سياسة النأى بالنفس عن الصراعات الإقليمية، وأن أى أمر آخر يكون وجهة نظر لا تُلزم الدولة ولا اللبنانيين.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الحريرى مساء اليوم /الخميس/، فى مركز الواجهة البحرية لبيروت، خلال اللقاء الحاشد، الذى نظمه (تيار المستقبل) بمناسبة ذكرى مرور 14 عاما على اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى.


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