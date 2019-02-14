البابا فرنسيس يندد بعدم المساواة فى الغذاء بالعالم

رويترز

ندد البابا فرنسيس بالاختلاف الجائر فى قدرة الناس فى أنحاء العالم على الحصول على الطعام ووصفه بأنه شىء "فاسد" ويهدد بكارثة للإنسانية ما لم يتم علاجه.

وأضاف البابا الأرجنتينى الذى يبلغ من العمر 81 عاما "قلة يملكون الكثير جدا وكثيرون يملكون الفتات". وتتمتع آراء البابا فرنسيس عن الفقر والعدالة الاجتماعية باحترام كبير على مستوى العالم.

وجاءت تصريحات زعيم الكنيسة الكاثوليكية خلال زيارة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، التى تتخذ من روما مقرا لها، لحضور جلسة لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وهى وكالة شقيقة للمنظمة.

وقال البابا فرنسيس، الذى كثيرا ما يدعم أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتصدى للجوع وتغير المناخ، "كثيرون لا يملكون طعاما وهائمون بينما تغرق القلة فيما يزيد على حاجتها". وأضاف "هذا الاتجاه الفاسد من عدم المساواة كارثى لمستقبل الإنسانية".

وفى كلمات رددت صدى حركات احتجاج لمواطنين عاديين فى أنحاء العالم، عبر البابا فرنسيس عن أسفه لتباطؤ وتيرة تراجع الفقر المدقع بينما "يزيد تركز الثروات فى أيدى قلة". وقال عن أكثر من يعانون الحرمان فى العالم "إنهم يعيشون فى ظروف هشة... الهواء فاسد والمصادر الطبيعية مستنزفة والأنهار ملوثة والتربة حمضية".

وأضاف البابا، الذى التقى أيضا ممثلين عن السكان الأصليين، إنها "مفارقة" أن يعيش كثيرون من بين 820 مليون شخص يعانون الجوع وسوء التغذية فى مناطق ريفية تنتج معظم الغذاء. وقال إن النزوح الجماعى من المناطق الريفية إلى الحضر يثير القلق.