video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة ..أهالى سيف الدين بدمياط يشكون سوء حالة الطرق بسبب تأخر الصرف

الخميس، 14 فبراير 2019 02:00 ص
اضبط مخالفة ..أهالى سيف الدين بدمياط يشكون سوء حالة الطرق بسبب تأخر الصرف مياه الصرف الصحي تغرق شوارع القرية
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

أعرب أهالى قرية  سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط والبالغ تعداد  سكانها 40 الف نسمة من تأخر تتفيذ مشروع الصرف الصحى لخدمة أهالى القرية.

 

قال أحمد سمير  البهنسى احد ابناء القرية تعبنا من الحديث عن مشروع الصرف الصحى الذى تعطل على مدار 25عاما  منذ عام 1995 ولم ينتهى حتى الآن  ورفضت شركة مياه الشرب والصرف الصحى استلام الأجزاء التى تم تنفيذها لعدم صلاحيتها.

 

الأمر الذى حول شوارع القرية إلى برك ومستنقعات خاصة فى فصل الشتاء ومع هطول الأمطار بسبب اختلاط مياه الصرف الصحى مع مياه الأمطار  وغياب الرصف بجميع الشوارع بمايعوق حركة السير وخاصة لطلاب المدارس

 

وطالب أهالى القرية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إعادة إدراج خطة الصرف الصحى بالقرية ضمن مشروعات الصرف الصحى التى يقوموعلى تنفيذها المقاولون العرب

 

 
 
received_249120962684586
 
تهالك الطرق

 

received_2089861294428861
 
تهالك الطرق والمياه تغرق الشوارع
 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. تهالك أعمدة الإنارة يهدد حياة أهالى قرى فاقوس بالشرقية

اضبط مخالفة.. تلوث مياه الرى فى "كرم ورزوق" بدمياط بسبب تأخر مشروع الصرف

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

الزرقا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

مدرب نصر حسين داى: الزمالك مرشح للتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية

مدرب نصر حسين داى: الزمالك مرشح للتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة