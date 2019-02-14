اضبط مخالفة ..أهالى سيف الدين بدمياط يشكون سوء حالة الطرق بسبب تأخر الصرف

أعرب أهالى قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط والبالغ تعداد سكانها 40 الف نسمة من تأخر تتفيذ مشروع الصرف الصحى لخدمة أهالى القرية.

قال أحمد سمير البهنسى احد ابناء القرية تعبنا من الحديث عن مشروع الصرف الصحى الذى تعطل على مدار 25عاما منذ عام 1995 ولم ينتهى حتى الآن ورفضت شركة مياه الشرب والصرف الصحى استلام الأجزاء التى تم تنفيذها لعدم صلاحيتها.

الأمر الذى حول شوارع القرية إلى برك ومستنقعات خاصة فى فصل الشتاء ومع هطول الأمطار بسبب اختلاط مياه الصرف الصحى مع مياه الأمطار وغياب الرصف بجميع الشوارع بمايعوق حركة السير وخاصة لطلاب المدارس

وطالب أهالى القرية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إعادة إدراج خطة الصرف الصحى بالقرية ضمن مشروعات الصرف الصحى التى يقوموعلى تنفيذها المقاولون العرب.