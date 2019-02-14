video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد

الخميس، 14 فبراير 2019 10:16 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بورصة - صورة أرشيفية
كتب- هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 1.17 نقطة ليصل إلى مستوى 1375.23 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 316 ألف سهم، بقيمة قدرها 126 ألف دينار بحرينى.
 
 
وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.04%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.14% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 0.92%.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والبنوك

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والاستثمار

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

بورصة البحرين




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

الكهرباء: إجمالى الطاقات المتجددة بالشبكة تصل 6 آلاف ميجا وات نهاية العام

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

مرتضى منصور: "حساب عسير فى انتظار 4 لاعبين.. وجروس بيخدنى على قد عقلى"

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

على عبدالعال يستمع لآراء 221 نائبا بجميع التيارات الحزبية فى تعديل الدستور

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بمحاسبة أصحاب "التوك توك" ضريبيًا

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

"تحيا مصر": مساكن الأكثر احتياجا مجهزة بالكامل.. ومفيش واحد هيدخل بقشاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة