video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 14 فبراير 2019 02:23 م
ارتفاع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة السعودية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا عدد 9.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8607.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.48% خاسراً عدد 16.66 نقطة ليغلق عند مستوى 3428.45 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 92.5 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم  73 شركة، فيما تراجعت 100 شركات. 
 
  
وتراجع 14 قطاع على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.77%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، فيما ارتفعت 5 قطاعات إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.17%.
 
 
جاء سهم أسيج على رأس القائمة الخضراء بنسبة 4.30%، تلاه سهم الأهلى ريت بنسبة 3.81%، ثم سهم الأسماك بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم الخضرى القائمة الحمراء بنسبة 9.98%، تلاه سهم الراجحى ريت بنسبة 2.79%، ثم سهم صناعة الورق بنسبة 2.79%، وتصدر سهم زين السعودية قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 6.98 مليون ورقة مالية منفذة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع طفيف لبورصة السعودية بختام التعاملات مدفوعة بقطاع الاتصالات

تراجع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

بورصة السعودية

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

سوق الأسهم سعودية

بورصه

السعودية

مؤشر تاسى




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة