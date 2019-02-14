إزالة 42 حالة تعدٍ ومخالفة بناء خلال أسبوع بالغربية

أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، متابعته الدورية والشخصية لتنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة سابقًا وتنفيذ الإزالة فى المهد على كل التعديات فور الشروع فى البناء، مشيرًا إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره فى تنفيذ أى قرار إزالة أو السماح بأى مخالفات.

وقامت محافظة الغربية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمواصلة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وإزالة أى تعديات ومخالفات جديدة فى المهد وتمت إزالة 42 حالة تعدٍ ومخالفة بناء فى المهد منها 18 قرار إزالة بحى أول المحلة الكبرى بتنفيذ 18 قرارًا بشارع سعد محمد سعد، إلى جانب إيقاف أعمال البناء فى عمارة مخالفة بشارع محب ومصادرة 10 أطنان حديد .

كما قام مركز ومدينة زفتى بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتمت إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 4 قراريط و10 أسهم إزالة كلية، بينما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 9 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية فى المهد بمدينة سمنود وقرية أبو صير على مساحة 3720م2 .

كما تمت إزالة ليلية فى المهد لتعدٍ على أرض زراعية بمساحة 200م2بمنشية التحرير ومصادرة مواد البناء، وفى مركز قطور من إزالة 3 حالات تعدٍ فى المهد على الأرض الزراعية بقريتى الشين ودماط على مساحة 450م2.

بينما قام مركز السنطة بإزالة 4 حالات تعدٍ فى المهد تمثلت فى ازالة اعمدة الدور الثالث علوى بقرية تطاى على مساحة 170 م2. وإزالة شدة خشبية لدور ثانى علوى لمنزل مخالف بالمدينة، وكذا إزالة شدة خشبية للدور الأول علوى بقرية شبرقاص وإزالة شدة خشبية لدور أول علوى على مساحة 150 م2 بقرية الجعفرية .

وفى حى ثان طنطا تم إزالة بروز برج وبلكونات بالدور الرابع والخامس والسادس والسابع علوى بشارع الحلو، بينما قام حى أول طنطا بإزالة دور حادى عشر مخالف على مساحة 40م2 بطريق شوبر .

وأكد محافظ الغربية، استمرارية حملات الإزالة على مستوى المحافظة لحين الانتهاء من تنفيذ كل قرارات الإزالة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف .