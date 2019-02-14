إزالة 35 حالة تعدى على أملاك الدولة فى البحيرة على مساحة 5 آلاف متر

البحيرة – الامير نصرى

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وجهاز حماية الأراضي بالإدارات الزراعية والرى، وبتأمين بقوة من الشرطة، وأسفرت عن إزالة 11 حالة بمساحة 1102.5م2، عبارة عن 1015م2 تعديات على أملاك دولة تابعة للاوقاف، 87.5م2 تعديات على أرض زراعية بمركز ومدينة كوم حمادة .

كما تمت إزالة، عدد 8 حالات تعدى على أملاك الدولة، ري وصرف، على مساحة 640 متر بقري محلة فرنوي بشبراخيت، وإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 1400 متر مربع على أملاك الرى بنطاق قرية دفشو، عبارة عن "مبانى بالطوب الأبيض، تشوينات، وزراعات" بمركز ومدينة كفر الدوار .

كما اسفرت الحملة عن، ازاالة عدد 8 حالات تعدى على أملاك الدولة "ملك للأثار" بمساحة إجمالية 1800 متر، بنطاق عزبة الخربة، وكذا إزالة عدد 2 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، بمساحة 508 متر بنطاق قرية الكوم الأخضر بمدينة ومركز حوش عيسى.

هذا وقد شدد أمنة، على ضرورة إتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والمعتدين وتحرير المحاضر ضده.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)