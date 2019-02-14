إحالة 3 موظفين بالشباب والرياضة بالشرقية ومدير نادى السكة الحديد للمحاكمة

الشرقية- فتحية الديب

قررت النيابة الإدارية بالشرقية، اليوم، إحالة مهندس مدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وفني بالإدارة الهندسية بالمديرية، وموظف بالمعاش والمدير التنفيذي لنادي السكة الحديد بالشرقية، للمحاكمة التأديبية، لقيامهم بالإهمال في الإشراف علي الأعمال المنفذة بنادي السكة الحديد بكراسة الشروط.

وكانت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد فرحات، وبإشراف المستشار عمرو عوض، رئيس هيئة النيابة، قد انتهت من التحقيقات في القضية رقم 582 لسنة 2018 جنايات أول الزقازيق، والمقيدة ضد كل من "ال م ع" مهندس مدني بمديرية الشباب والرياضة، و"ع م ع" فني بالإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، و"م ع س" المدير التنفيذ لنادي السكة الحديد، و"عبد ال م" كبير إخصائيين بمديرية الشباب والرياضة بالمعاش، لعدم اعتمادهم الرسومات الهندسية لغرفة خلع الملابس بنادي السكة الحديد، والإهمال في الإشراف علي الأعمال المنفذة بنادي السكة الحديد بكراسة الشروط.