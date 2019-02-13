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وزير البترول: المرأة تمثل 30% من قيادات القطاع

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:21 م
وزير البترول: المرأة تمثل 30% من قيادات القطاع المهندس طارق الملا وزير البترول
كتبت أسماء أمين
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تزايد دور المرأة فى قطاع الطاقة ومختلف مجالات صناعة البترول والغاز وهو ما دفع مؤتمر إيجبس 2019 لتخصيص يوم كامل لمناقشة الوضع الحالى للمرأة وسبل تعزيز مشاركتها فى الأنشطة البترولية ودعمها فى المنافسة والابتكار وتولى المناصب القيادية.
 
وأشار إلى أن قطاع البترول يتشرف بأن المرأة تمثل 30%من نسبة القيادات بالقطاع وأن المرأة جزء هام من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى يتم التقدم فيه بخطوات واضحة وتحقيق نجاحات وتميز فى بلوغ اهدافه.
 
وأكد الملا فى كلمته أمام جلسة المرأة فى الطاقة فى مؤتمر إيجبس 2019 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، أن تكريم المرأة فى هذا المؤتمر كحدث رئيسى فى فعالياته حق أساسى يؤكد إيمان قطاع البترول بأهمية وكفاءة الدور الذى تلعبه المرأة فى منظومة العمل البترولى، مشيرا إلى أن حضور وزيرة التخطيط لهذه الجلسة وتقديم نماذج ناجحة تعمل بهذه الصناعة الحيوية يأتى من قبل تحفيز المرأة العاملة فى قطاع البترول للمنافسة بقوة فى تنفيذ الأعمال وهو ما ينعكس إيجابا على القطاع ونتائج أعماله.
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى على الدور الهام للمرأة فى الحياة العامة بمصر وتميز الكثيرات فى مجال أداء الأعمال وتوجه الدولة نحو تعظيم هذا الدور ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030 وتوفير فرص التميز والتمكين، مشيرة إلى تولى المرأة 8 حقائب وزارية فى الحكومة الحالية و15% من نواب البرلمان، لافتة إلى اهتمام الحكومة الموسع بازالة العقبات أمام تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في النمو الاجتماعى من خلال 7 برامج وهى اختيار نموذج كقدوة ومثل أعلى ووضع إطار تشريعى لتمكينها وتحقيق المزيد من المساواة والتمكين من استخدام تكنولوجيا المعلومات والقيادة وتوفير برامج لرعاية الأطفال، مشيرة إلى دعم الحكومة لنشر تلك الثقافة فى المجتمع .
 
وفى نهاية الجلسة تم تكريم الفائزات بالجوائز المخصصة من المؤتمر، حيث فازت بجائزة القيادة النسائية المقدمة من شركة توتال المهندسة عزة كامل مساعد رئيس شركة الوسطانى للاستكشاف، وفازت بجائزة الجيل القادم المقدمة من شركة أباتشى المهندسة سارة منصور مهندسة تحكم بشركة جاسكو، وفاز بجائزة المبدعين الأكاديميين فى مجال التكنولوجيا والعلوم والهندسة المقدمة من شركة بيكر هيوز نادين التناهى من الجامعة الأمريكية، كما فازت شركة اكسون موبيل ايجيبت بجائزة شركة العام.
 
 
 
 
 
 

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وزيرة التخطيط تشارك بجلسة المرأة ضمن فعاليات إيجبس 2019

طارق الملا

وزير البترول

وزيرة التخطيط

هالة السعيد

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