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وزارة البيئة تسيطر على التلوث الزيتى بالطور فى 24 ساعة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 04:58 م
وزارة البيئة تسيطر على التلوث الزيتى بالطور فى 24 ساعة التلوث الزيتي بالطور
كتبت آية دعبس
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نجحت وزارة البيئة فى السيطرة علي التلوث الزيتي برأس سبيل  جنوب مدينه الطور في أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ، وذلك بالتعاون مع   مركز مكافحة التلوث بالطور التابع للهيئة العامة للبترول ومحافظه جنوب سيناء.
 
وقد تم مسح منطقة البلاغ، حيث تلاحظ وجود تلوث بالزيت الخام على الشاطئ بمنطقه رأس سبيل جنوب مدينة الطور  بمساحة (حوالى من 200 م طول ومتوسط عرض 1متر  تقريبا) عبارة عن شريط زيتى كثيف، كما تلاحظ وجود بقع زيتية صغيرة متناثرة على الشاطئ بطول 1 كم متر بطول شاطئ رأس السبيل، وبمسح المنطقة البحرية المقابلة للشاطئ لم يتلاحظ وجود اى آثار للتلوث بالبحر وأن التلوث الموجود بالمياه وصل إلى الشاطىء.
 
 
وتم سريعا إزالة التلوث من على الشاطئ باستخدام المعدات اليدوية،  وتجميع المخلفات الناتجة من أعمال المكافحة فى أكياس (رمال مختلطة بالزيت) تمهيدا للتخلص الآمن منها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.
 
وجاري مسح المنطقة جويا وبحريا للتأكد من ازالة التلوث تماما وعدم وجود أي تلوث مجددا والتعامل الفوري معه حال ظهوره.
 
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تلوث زيتى

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