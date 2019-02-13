منظمة خريجى الأزهر العالمية تخصص 2019 عام افريقيا

‏كتب إسماعيل رفعت

كشفت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر عن خطتها خلال العام 2019 ،مؤكدة تخصيص المنظمة 2019 ليكون عاما لإفريقيا، والتى تتضمن عقد الملتقى الأول لطلبة وخريجى أفريقيا من الجامعات المصرية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ،وإطلاق سلسلة من الندوات والمحاضرات التثقيفية "شرعى ـ لغوى ـ توعوى"





وأعلنت المنظمة عن خطتها ، فى مؤتمر صحفى،بعنوان " الأزهر الشريف .. القلب النابض " حضره فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف ود. محمد عبد الفضيل القوصى نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ،والسيد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدرة المنظمة ، ود. عبد الفتاح عبد الغنى العوارى عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وتضمنت تنظيم مسابقة بين طلاب الدول الأفريقية فى مجالات: حفظ القرآن الكريم ـ كتابة الشعر ـ كتابة المقال، يتم توفير جوائزها المالية من خلال داعمين"،وبحث تلبية طلبات فروع المنظمة بالدول الأفريقية فى توجيه قوافل إنسانية "إغاثية ـ طبية ـ دعوية" لبلدانهم،وتنفيذ مجلة "نور" للأطفال خلال العام 2019،قصص عن أفريقيا، تتناول أبرز معالم الدول الأفريقية وأشهر الشخصيات فيها؛ والتعريف بالعلاقات التاريخية بين الدول الأفريقية.





وأشارت المنظمة إلى التنسيق مع طلاب دول أفريقيا لكتابة مقالات صحفية عن بلدانهم للتعريف بها وثقافاتها وعلاقاتها التاريخية مع مصر، يتم نشرها فى جريدة الرواق، كما يتم التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة المتعاونة مع المنظمة لنشرها بأعدادها، واستكمال الفروع الخارجية بأفريقيا دورها فى عقد ندوات ودورات تدريبية وإظهار دور الأزهر الشريف والمنظمة فى خدمة أفريقيا، مع العمل على زيادة أعداد الفروع الخارجية بدول أفريقيا ،والسعى لإنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية بدول أفريقيا.





و تواجه افريقيا العديد من التحديات التى تحتاج إلى تضافر الجهود وفى مقدمتها مشكلة التطرف والإرهاب، ويأتى دور خريجى الأزهر الذين يمثلون قوة كبيرة وحائط صد فى مواجهة الأفكار المتطرفة، والذى يعول عليهم الأزهر الشريف على دورهم المهم فى نشر قيم التسامح والتعايش ونشر الفكر الأزهرى المعتدل ، بما يحملونه من منهج الوسطية والاعتدال وقبول الآخر.





ويأتى دور المنظمة العالمية لخريجى الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لحماية أبناء القارة الإفريقية من الفكر المنحرف، من خلال تدريب الأئمة والدعاة على مواجهة المشكلات والتحديات المعاصرة كالتطرف والإرهاب .