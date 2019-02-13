مصورة إيرانية تعرب عن استياءها لاستخدام ترامب صورة التقطتها

كتبت: إنجى مجدى

أعربت مصورة صحفية إيرانية عن استيائها لاستخدام الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لأغراضه السياسية، صورة التقطتها دون الحصول على إذن.



تغريدة ترامب

ففى الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية فى إيران، قام ترامب بالتغريد بصورة مبدعة التقطتها يلدا موايرى، المصورة الشابة ذات الـ37 عاما، مهاجما القادة الإيرانيين، وتظهر الصورة، التى التقطتها موايرى فى ظروف خطيرة، متظاهرة مجهولة الهوية فى طهران وقد رفعت قبضتها اليسرى بينما يحيط بها دخان قنابل الغاز أثناء المظاهرات عام 2017.

وغرد ترامب باللغة الفارسية مع الصورة "40 عاما من الفساد، 40 عاما من القمع، 40 عاما من الإرهاب، لقد أنتج النظام فى إيران فقط 40 عامًا من الفشل. إن الشعب الإيرانى الذى عانى طويلاً يستحق مستقبلاً أكثر إشراقاً".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن موايرى قالت: " بمجرد أن رأيت الصورة شعرت بالغش والإساءة، سبب الأمر حزناً كبيراً لى أن أرى الرجل الذى يلحقنى ويلحق مواطنى بالكثير من الألم يستخدم صورتى لأجندته الخاصة"، وأضافت "لم أخوض هذا الخطر لأجد شخصا ما يستغله للضغط علينا نحن الإيرانيين أكثر".