video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصورة إيرانية تعرب عن استياءها لاستخدام ترامب صورة التقطتها

الأربعاء، 13 فبراير 2019 04:00 م
مصورة إيرانية تعرب عن استياءها لاستخدام ترامب صورة التقطتها صورة المصورة الإيرانية
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
أعربت مصورة صحفية إيرانية عن استيائها لاستخدام الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لأغراضه السياسية، صورة التقطتها دون الحصول على إذن.
 
 
تغريدة ترامب
تغريدة ترامب
 
ففى الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية فى إيران، قام ترامب بالتغريد بصورة مبدعة التقطتها يلدا موايرى، المصورة الشابة ذات الـ37 عاما، مهاجما القادة الإيرانيين، وتظهر الصورة، التى التقطتها موايرى فى ظروف خطيرة، متظاهرة مجهولة الهوية فى طهران وقد رفعت قبضتها اليسرى بينما يحيط بها دخان قنابل الغاز أثناء المظاهرات عام 2017.
 
وغرد ترامب باللغة الفارسية مع الصورة "40 عاما من الفساد، 40 عاما من القمع، 40 عاما من الإرهاب، لقد أنتج النظام فى إيران فقط 40 عامًا من الفشل. إن الشعب الإيرانى الذى عانى طويلاً يستحق مستقبلاً أكثر إشراقاً".
 
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن موايرى قالت: " بمجرد أن رأيت الصورة شعرت بالغش والإساءة، سبب الأمر حزناً كبيراً لى أن أرى الرجل الذى يلحقنى ويلحق مواطنى بالكثير من الألم يستخدم صورتى لأجندته الخاصة"، وأضافت "لم أخوض هذا الخطر لأجد شخصا ما يستغله للضغط علينا نحن الإيرانيين أكثر".
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التغاضى عن دور إيران الخبيث فى العراق والمنطقة

إيران فيروس المذهبية.. كيف فتنت ثورة الخمينى العرب بحروب طائفية؟.. خبراء: طهران غيرت خطابها التوسعى لطائفى فى السنوات الأخيرة.. تحولت لدعم الشيعة بدلاً من الحركات المقاومة.. والعراق وسوريا ولبنان أبرز الضحايا

دونالد ترامب

ايران

تويتر




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة