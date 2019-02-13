فيديو.. محافظة الأقصر تعلن توزيع نائب المحافظة لأجهزة التابلت على طلاب المدارس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن قيام محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، بتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي بمدرستى الاقصر الثانوية بنات ومدرسة الاقصر الثانوية العسكرية، وذلك بحضور عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وأضاف المحافظة – في بيان صحفي – أن نائب المحافظ ومدير تعليم الأقصر إستمعا إلى شرح لمكونات غرفة الIT والشبكة الداخلية وامكانيات السيرفر الخاص بها وطريقة دخول الطلاب على المصادر الموجودة على السيرفر واعدادات الأمان والحماية به وقدرته على العمل لمدة 3 ساعات متواصلة فى حالة انقطاع الكهرباء، كما توجها لأحد الفصول واستمعا مع الطلاب لشرح عن إمكانيات التابلت وكيفية المحافظة عليه وطريقة استخدامه فى الحصول على المعلومات المختلفة وطريقة الدخول على نظام ادارة التعلم ببنك المعرفة المصرى.

ومن جانبه، أشاد خيرى بالمنظومة التعليمية للتعليم الثانوى والامكانيات الهائلة والتجهيزات الخاصة بها والتى وفرتها الدولة لأبنائنا الطلاب، مضيفاً أن جهود وزارة التربية والتعليم تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصرى.

كما هنأ خيرى الطلاب بالمنظومة التعليمية الجديدة واستلام التابلت ودعاهم إلى استغلال الفرصة التى وفرتها الدوله للنهوض بالتعليم ، واستخدام بنك المعرفة المصرى وما يحتويه من مصادر، وأنهم جيل يتم إعداده لبناء المستقبل.

وفى السياق نفسه، قال عمران وكيل وزارة التربية والتعليم أن الأقصر بها 31 مدرسة ثانوية تم تجهيزهم بالكامل لتطبيق النظام التعليمى الجديد وقد تم تسليم المدارس6349 جهاز تابلت للطلاب والمعلمين بالاضافة للشاشات التفاعلية بالفصول، وقد أكد على أن التطوير التكنولوجي بالمديرية سيقوم بتدريب المعلمين على الشاشات الذكية والتابلت ونظام ادارة التعلم بدون انتقال المدرسين من مدارسهم حيث سيتوجه المدربون للمدارس لشرح المنظومة بالكامل.

ون جهة أخرى أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم رصد أية حالات تسمم غذائى خلال الموسم السياحي بالمحافظة هذا العام خاصة خلال فترة إجازة نصف العام.

وأضاف المديرية – في بيان صحفي – أن ذلك يأتى في إطار تعليمات الوزيرة الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف حملات مراقبة الأغذية بالفنادق والمطاعم السياحية بالأقصر، ووضع خطة محكمة مكثفة من الطب الوقائي بالمديرية للمرور الدائم علي جميع المنشآت المسؤولة عن تقديم أغذية للمواطنين، مما أسهم في تحسين الصورة العامة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والسائحين.



توزيع التابلت على الطلاب



توزيع التابلت على الطلاب



توزيع التابلت على الطلاب



توزيع التابلت على الطلاب



توزيع التابلت على الطلاب