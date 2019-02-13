سفير رواندا بالقاهرة: الصناعات المصرية لها قبول لدى المواطن الرواندى

كتب إسلام سعيد

أكد سفير رواندا فى القاهرة صالح هابيمانا، حرص بلاده على دعم علاقتها الاقتصادية مع مصر وإحداث تكامل بين مصر ورواندا في مجالات التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الصناعات المصرية لها قبول لدى المواطن الرواندى.

وأضاف خلال تصريحات له على هامش معرض صناع مصر الذى تنظمه غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن اختيار رواندا كضيف شرف للمعرض يعد تقديرا واحترام من الأشقاء فى مصر، ويدعم العلاقات الثنائية فى شقها الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

وبشأن تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، أكد أن الدور التاريخى لمصر يؤهلها للقيام بدور كبير خلال تولى رئاسة الاتحاد.