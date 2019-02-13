video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سفير رواندا بالقاهرة: الصناعات المصرية لها قبول لدى المواطن الرواندى

الأربعاء، 13 فبراير 2019 03:15 م
سفير رواندا بالقاهرة: الصناعات المصرية لها قبول لدى المواطن الرواندى الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
أكد سفير رواندا فى القاهرة صالح هابيمانا،  حرص بلاده على دعم علاقتها الاقتصادية مع مصر وإحداث تكامل بين مصر ورواندا في مجالات التبادل التجارى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الصناعات المصرية لها قبول لدى المواطن الرواندى.
 
وأضاف خلال تصريحات له على هامش معرض صناع مصر الذى تنظمه غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن اختيار رواندا كضيف شرف للمعرض يعد تقديرا واحترام من الأشقاء فى مصر، ويدعم العلاقات الثنائية فى شقها الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
 
وبشأن تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، أكد أن الدور التاريخى لمصر يؤهلها للقيام بدور كبير خلال تولى رئاسة الاتحاد.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: نجتمع برئيس الوزراء غدا لمناقشة التحديات

اخبار الاقتصاد

سفير رواندا

الصناعات الهندسية




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة