رئيس مصلحة الجمارك من دمياط : جارى الإنتهاء من إصدار قانون الجمارك الجديد

زار السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، جمارك دمياط فى إطار جولاته المستمرة والميدانية لتفقد ومتابعة أحوال العمل على الطبيعة.

وأشاد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بجهود العاملين بجمارك دمياط وجميع العاملين بمصلحة الجمارك لتحقيق الأهداف المرجوة لمصلحه الجمارك ،مشيرا إلى أن جمارك دمياط بها مجموعة من خيرة رجال الجمارك كما حثهم على بذل المزيد من الجهود من أجل حماية أمن وسلامة البلاد تحقيق الحصيلة المستهدفة

ونقل للعاملين تقدير الدكتور محمد معيط وزير المالية لدور مصلحة الجمارك وحرصه على التقدير المادى والأدبى للمتميزين ، مشدداً على ضرورة تضافر جهود جميع الزملاء بصدق وإخلاص فى العمل لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف القومية والوطنية لمصلحة الجمارك لحماية الوطن من البضائع الممنوعة ووجميع الأخطار والممارسات الغير مشروعة التى تضر بالأمن القومى بجانب تحقيق الحصيلة المستهدفة حيث أن الحماية والجباية هدفان رئيسيان للمصلحة.

وأوضح رئيس المصلحة أهمية التنسيق والتعاون والمشاركة والعمل بشفافية مع جميع الجهات العاملة داخل المنافذ الجمركية مع عدم الإساءة للأطراف المتعاملة مع الجمارك داخليا أو خارجيا.

وأشار إلى أن هناك ملفات متعددة ومفتوحة تحتاج لجهد الجميع حيث تم الإنتهاء من إصدار التعريفه الجمركية الجديدة وفقا للنظام المنسق وجارى الإنتهاء من إصدار قانون الجمارك الجديد ونحاول الإنتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة الفحص بالأشعة وملف الربط الإلكترونى وتطبيق منظومة النافذة الواحدة كما نهدف فى الفترة القادمة لتحسين الأوضاع الخاصة للعاملين بمصلحة الجمارك.

وعلى هامش الزيارة قام السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتكريم العاملين لجهودهم المخلصة فى خدمه العمل حيث قام بتوزيع شهادات التقدير على العاملين المتميزين من مديرى العموم ومديرى الإدارات الجمركية ومأمورى الفحص المتميزين.