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رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم اختزال التعديلات الدستورية فى مدة الرئاسة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:54 م
رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم اختزال التعديلات الدستورية فى مدة الرئاسة على عبد العال
كتب عبد اللطيف صبح
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طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بعدم اختزال التعديلات فى نص المادة (140)، والخاصة بمدة فترة الرئاسة، وأخذ التعديلات تحت عنوان الإصلاح السياسى.

 

من جانبه قال النائب منجود الهوارى، إن الدساتير فى كل دول العالم من صنع البشر قابلة للتعديل وليست كتب سماوية، مضيفا "لو كنت هدى 4 سنوات لرئيس مجلس إدارة شركة خربانة مش هيقدر يصلحها، 4 سنوات غير كافيين لإصلاح حى".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة تعديلات الدستور المطروحة على البرلمان من حيث المبدأ.


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