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تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى 3 من قتلة الشهيد اللواء نبيل فراج فى أحداث كرداسة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:38 م
تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى 3 من قتلة الشهيد اللواء نبيل فراج فى أحداث كرداسة المتهمون بقتل الشهيد نبيل فراج
كتب إبراهيم قاسم
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نفذت مصلحة السجون، فجر اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة متهمين من قتلة الشهيد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، أثناء قيامه بمداهمة منطقة كرداسة لتحريرها من الإرهابين عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

وقامت مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد سعيد، وفرج عبد السميع ، وصلاح النحاس، وذلك بحضور ممثل السجن ووكيل النائب العام وطبيب السجن وطبيب شرعى، وعقب تنفيذ الحكم تم نقل جثامينهم الى مشرحة زينهم وإخطار أسرهم لاستلام الجثث.

 

وكانت محكمة النقض أصدرت فى 21 يناير الماضى أحكاما نهائية وباتة فى قضية أحداث الإرهاب بمنطقة كرداسة والتى أسفرت عن استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بدلا من الإعدام، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.


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تنفيذ الاعدام فى قتلة اللواء نبيل فراج

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