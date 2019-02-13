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بوتفليقة يعين مديرا جديدا للأمن الوطنى الجزائرى

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:03 م
بوتفليقة يعين مديرا جديدا للأمن الوطنى الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/
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قرر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، تعيين عبد القادر قارة بوهدبة مديرا عاما للأمن الوطنى بالجزائر، خلفا للعقيد مصطفى لهبيري.

وقالت وزارة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية اليوم الأربعاء فى بيان لها "وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السيد عبد القادر قارة بوهدبة مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا للسيد مصطفى لهبيرى الذى استدعى لمهام أخرى".

يذكر أن عبد القادر قارة بوهدبة تقلد عدة مناصب فى الشرطة الجزائرية منها مدير الشرطة القضائية، ومندوب اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة "أنتربول"، قبل أن يحال إلى التقاعد سنة 2016.

 


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