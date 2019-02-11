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612 ألف شخص يفقدون وظائفهم بسبب "بريكست" منهم 50 ألفا فى الصين

الإثنين، 11 فبراير 2019 05:07 ص
612 ألف شخص يفقدون وظائفهم بسبب "بريكست" منهم 50 ألفا فى الصين تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
فيينا /أ ش أ/
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ذكرت دارسة دولية، أن 612 الف شخص حول العالم، سوف يفقدون وظائفهم بسبب الخروج البريطانى المرتقب من الاتحاد الاوروبى "بريكست" منهم 50 ألفا فى الصين، و 6 آلاف شخص فى النمسا .

وقالت الدراسة، التى أعدها معهد "لايبنتز للبحوث الاقتصادية" ونشرتها وكالة الصحافة النمساوية، مساء الاحد، أن فقد الوظائف سيكون بسبب تدهور الاقتصاد البريطانى وانهيار الاستيراد بعد وقف العديد من الواردات البريطانية من دول مختلفة حول العالم.

وأوضحت أن فرنسا هى أكثر دول الاتحاد الأوروبى التى يتعرض سوق العمل فيها إلى أقصى درجات التهديد بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بشكل غير منظم، إضافة إلى عدد كبير من المضارين فى ألمانيا ومالطا وأيرلندا.

وأشارت الدراسة إلى أنها اعتمدت فى إعدادها على قاعدة بيانات الإنتاج العالمى التى توثق درجة الاعتماد والمنافع المتبادلة بين الدول فى التجارة العالمية.

 


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