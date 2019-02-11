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3 أشهر مهلة لاستلام الوحدات الجاهزة بـ"دار مصر" بمرحلتيه شرط سداد الأقساط

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:40 ص
3 أشهر مهلة لاستلام الوحدات الجاهزة بـ"دار مصر" بمرحلتيه شرط سداد الأقساط المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، للعملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وذلك لاستلام الوحدات الجاهزة والمُخصصة لهم بالمدن الجديدة.

وأكد السباعى، أن الهيئة اشترطت سداد كامل الأقساط المُستحقة حتى تاريخه، موضحاً أن ذلك يأتى تيسيراً على العملاء الذين تخلفوا عن الاستلام، واستجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة منهم.

 

 

 


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المجتمعات العمرانية

وحدات سكنية

دار مصر

أقساط




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