وزير النقل يؤكد تجهيز القطارات على أعلى مستوى استعدادا لمنتدى الشباب بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لتجهيز قطارات السكة الحديد بالوجه القبلى استعدادا لمنتدى الشباب العربى الإفريقى 18 مارس المقبل بحضور رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، على هامش زيارته لأسوان، أن أسوان سوف تستقبل عددا كبيرا من الشباب وضيوف المنتدى خلال فترة انعقاده على مدار 3 أيام، وبالتالى يكون للسكة الحديد دور رئيسى فى نقل المواطنين لأن هناك نسبة كبيرة ستأتي إلى أسوان عبر السكة الحديد وليس الطيران فقط.

وأوضح الدكتور هشام عرفات بأنه سيتم تخصيص قطارات مكيفة تنقل المواطنين من مدينة أسوان للسد العالى، لمن يرغب فى جولة سياحية بمنطقة السد، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز القطارات من خلال استعداد مختلف وتكثيف للجرارات فى المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع القاهرة.