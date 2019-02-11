وزير الطيران يلتقى رؤساء مجالس إدارات وممثلى شركات الطيران الخاصة

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

عقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، إجتماعاً موسعاً مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية بحضور الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى، لبحث أوضاع شركات الطيران الخاصة ومناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة.

واستمع وزير الطيران إلى الصعوبات التي تواجه شركات الطيران الخاصة ومقترحات وأراء رؤساء وممثلى الشركات.

ومن جانبه أكد الفريق يونس المصرى، أن قطاع الطيران الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة الطيران المدنى المصرى والوزارة لا تدخر جهداً لتقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بالشركات الخاصة والإرتقاء بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها.

وناقش الاجتماع، دراسة تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المطارات الجديدة مثل سفنكس والعاصمة الادارية الجديدة وتوفير التسهيلات اللازمة أمام الطيران الخاص، لجذب المزيد من الاستثمارات بقطاع النقل الجوي.

وطالب المصرى، شركات الطيران الخاصة بأن تكون جزء من التطوير المستقبلي الذي يستهدفه قطاع الطيران المدني وسيكون له الأثر الأكبر على زيادة معدلات الدخل القومى خاصة وأن القطاع شهد طفرة واضحة خلال الفترة الماضية.

وفى نهاية اللقاء أكد وزير الطيران، أن شركات الطيران المصرية الخاصة جزء أصيل من منظومة قطاع الطيران المدنى، حيث تم الدعوة لعقد إجتماعات بشكل دورى مع سلطة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران من أجل تحقيق التكامل بين قطاعات منظومة الطيران المدنى المصرى.