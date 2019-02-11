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وزير الدفاع التشيكى: سنتبع واشنطن حال سحب قواتها من أفغانستان

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:08 ص
وزير الدفاع التشيكى: سنتبع واشنطن حال سحب قواتها من أفغانستان الجيش الأمريكى فى أفغانستان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قال وزير الدفاع التشيكى لوبومير متنار إن بلاده سوف تتبع الولايات المتحدة الأمريكية إذا سحبت قواتها من أفغانستان كنتيجة للمفاوضات مع حركة (طالبان).

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن متنار قوله- فى تصريح صحفى- أن بلاده سوف تسحب قواتها من أفغانستان فى أعقاب الانسحاب الأمريكى، مضيفا "إذا تم الانتهاء من المفاوضات الحالية بنجاح وأدت إلى استقرار سياسى داخلى، فيجب أن يتحسن الوضع الأمني".

وأشار إلى أنه فى حال خفضت الولايات المتحدة عدد القوات أو سحبت جميعها من أفغانستان، فإن بلاده ستسحب قواتها أيضا.

يشار إلى أن هناك حاليا حوالى 340 جنديا تشيكيا فى أفغانستان كجزء من مهمة دعم حلف شمال الأطلسى (الناتو) لتدريب ومساعدة قوات الأمن الأفغانية.

 


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