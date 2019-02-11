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وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة يصل إلى أفغانستان فى زيارة غير معلنة

الإثنين، 11 فبراير 2019 08:12 ص
وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة يصل إلى أفغانستان فى زيارة غير معلنة وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شاناهان
أ ش أ
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وصل وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شاناهان اليوم الإثنين إلى العاصمة الأفغانية كابول فى زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أنه فى خضم تصعيد دبلوماسية السلام، من المقرر أن يلتقى شاناهان - فى رحلته الأولي وكوزير بالوكالة - مع الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى وغيره من القادة الأفغان فى كابول.
وقال الوزير - فى تصريح للصحفيين المرافقين له في الزيارة غير المعلنة نقلته باجفاك - إن الولايات المتحدة لديها مصالح أمنية مهمة فى المنطقة ، وأضاف أنه من المقرر أن يلتقى القوات الأمريكية فى أفغانستان أنه ليس لديه أوامر بخفض عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان ومع ذلك، أشاد بخطط واشنطن لإنهاء الحرب.


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