هتاف "ترامب.. أخرج من فنزويلا" يشعل حماس جنود كاراكاس بمشاركة مادورو

كتبت فاطمة شوقى

استخدم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الهتاف ضد نظيره الأمريكى دونالد ترامب، لتحفيز الجنود فى التدريبات العسكرية "لانجوستورا 2019".

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" البيروفية، فأن التدريبات العسكرية بدأت بصراخ "ترامب اخرج من فنزويلا"، فى وقت لا تزال فيه الإدارة الأمريكية تراهن على جبهة المعارضة فى فنزويلا، بزعامة رئيس البرلمان الشاب خوان جوايدو، بعد اعترافها بشرعيته رئيسا مؤقتا للبلاد.



مادورو مع الجنود الفنزويليين

وبحسب الصحيفة، قال مادورو مخاطبا الجنود المشاركين فى التدريبات: "نحن لا يتم تهديدنا، دونالد ترامب أخرج من فنزويلا، فهنا قوة مسلحة وهنا ناس تدافع عن الشرف والكرامة، فهذا البلد تاريخه أكثر من 200 عاما من القتال".



التدريبات العسكرية الفنزويلية

ومنذ أسابيع، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية نفسه رئيسا للبلاد، رافضا الاعتراف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو، داعيا لإجراء انتخابات جديدة، وهى الخطوة التى رحبت بها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مقابل انحياز روسيا والصين لنظام الرئيس مادورو الحليف الأبرز لكلا الدولتين.