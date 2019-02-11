مصادر بالتعليم: طلاب المنازل لن يتسلموا أجهزة التابلت الجديدة

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الصف الأول الثانوى "المنازل" لن يتسلموا أجهزة التابلت الجديدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لإجراء امتحانات الطلاب سيتم التعامل مع الموقف حينها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت، بدء المرحلة الأولى من توزيع الجهاز اللوحى، على طلاب الصف الأول الثانوى اليوم الاثنين فى 20 محافظة ومديرية تعليمية وفقا للخطة الزمنية لتوزيع الأجهزة على طلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى فى كافة المحافظات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى هى: الإسماعيلية (7919 جهاز" وبور سعيد (5682) والسويس (4075) ومرسى مطروح (1863) وشمال سيناء (3300) والوادي الجديد (2601) والأقصر (6349) وجنوب سيناء (832) والبحر الأحمر (2885) وأسوان (7289) والفيوم (14841) وبنى سويف (16643) وقنا (16353) والإسكندرية (45349) والقاهرة (91572) والمنيا (29854) وأسيوط (24801) وسوهاج (21137) والشرقية (50017) ودمياط (12582).

وشددت الوزارة على أن تمثل هذه الأجهزة، تعتبر الدفعة الأولى التى يتم توزيعها، على أن يتم التوزيع على بقية المحافظات من خلال المديريات تباعًا.