تكبد مسلحو حركة "طالبان" المسلحة خسائر فادحة خلال عمليات شنتها القوات المسلحة الأفغانية في مقاطعتي تاخار وشمال كندوز بشمال شرق البلاد.
وقال فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الاثنين - إن ما لا يقل عن 10 من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب 15 آخرون خلال عمليات شنتها الشرطة الأفغانية والمخابرات في مقاطعتي تاخار وكندوز الشمالية ، مضيفا أن العملية الأخيرة جرت في إطار عمليات توفان - 24.
ووفقا لبيان شاهين رقم 209، فإن أفراد الأمن لم يُصابوا بأي إصابات أثناء العمليات، بينما لم تعلق الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.
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