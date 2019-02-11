وقال فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الاثنين - إن ما لا يقل عن 10 من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب 15 آخرون خلال عمليات شنتها الشرطة الأفغانية والمخابرات في مقاطعتي تاخار وكندوز الشمالية ، مضيفا أن العملية الأخيرة جرت في إطار عمليات توفان - 24.

ووفقا لبيان شاهين رقم 209، فإن أفراد الأمن لم يُصابوا بأي إصابات أثناء العمليات، بينما لم تعلق الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.