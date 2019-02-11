محافظ الجيزة: إزالة الأدوار المخالفة بالعقار المتسبب فى إصابة طفلين بالحوامدية

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس مدينة الحوامدية، بسرعة إجراء معاينة للعقار المتسبب فى إصابة طالبين بــ ( المدرسة الإبتدائية الحديثة بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية ) للتأكد من سلامة العقار وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة مخالفة المالك لشروط البناء وبنود الترخيص والإفادة بتقارير دورية حول الأعمال . حيث تبين من المعاينة ومراجعة التراخيص الصادرة للعقار انه صادر له رخصة بناء دور أرضى وعدد 2 دور متكرر وأن العقار سبق أن تحرر ضده محاضر مخالفة للبناء وقرارات إزالة نظراً لتعدى المالك ومخالفة الترخيص الممنوح للعقار.

وأصدر محافظ الجيزة قراراً بإزالة الأدوار المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، على أن يتم إيقاف الدراسة لمدة يوم دراسى واحد بالمدرسة المجاورة له لحين الإنتهاء من الأعمال حفاظاً على سلامة الطلاب، وإجراء تحقيق عاجل فى الواقعة لبيان مدى وجود أية حالات تقصير متعهداً بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المقصريين وفقاً للقانون.

كما وجه المحافظ بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء .

يذكر انه قد سقط جزء من حائط أحد الطوابق الخاصة بعقار تحت الإنشاء داخل الفناء الخاص بــالمدرسة المشار إليها مما أسفر عن إصابة طالبين وهما "محمد أيمن محمد بالصف السادس الإبتدائى" والذى يتلقى العلاج بمستشفى القصر العينى و"زياد عباس شعبان بالصف الثالث الإبتدائى" والذى غادر مستشفى شركة سكر الحوامدية بعد تلقيه العلاج اللازم .