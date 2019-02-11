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الإثنين، 11 فبراير 2019 03:18 ص
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لجنة الضرائب تناقش المسودة الأخيرة لقانون الجمارك فى اجتماع اليوم

الإثنين، 11 فبراير 2019 03:00 ص
لجنة الضرائب تناقش المسودة الأخيرة لقانون الجمارك فى اجتماع اليوم محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات
كتبت- منى ضياء
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تعقد لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية (قطاع الجمارك) برئاسة محمد البهى، اجتماعاً غدا الإثنين، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد.
 
وكانت اللجنة قد خاطبت كافة الغرف الصناعية بموافقتها بملاحظات أعضاءها على النسخة الأخيرة من قانون الجمارك، قبل أن ترسله الحكومة لمجلس النواب لإحداث توافق عليه، وشهد مشروع القانون العديد من المناقشات المجتمعية.
 
كما يناقش الاجتماع كيفية وآليات التعاون بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، وذلك في حضور ممثلين عن الاتحاد العربى، وبمشاركة قيادات من مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكذلك من وزراة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء ومديرى الغرف الصناعية.
 
 

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